Novak Djokovic toujours aussi impressionnant

Et de dix pour Novak Djokovic ! Le Serbe jouera dimanche une dixième finale de l'Open d'Australie. Victorieux des neuf premières, il affrontera Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic s'est qualifié pour cette finale qui offrira à son vainqueur la place de no 1 mondial à la faveur de son succès 7-5 6-1 6-2 devant Tommy Paul (ATP 35). Maître de son sujet comme lors de ses deux tours précédents face à Alex de Minaur et à Andrey Rublev, le Serbe a cueilli une 27e victoire de rang à l'Open d'Australie. Il aura toutefois connu un petit moment d'égarement au premier set. Il a, en effet, mené 5-1 40-30 avant de perdre quatre jeux d'affilée. Mais à 5-5, il a su retrouver le relâchement nécessaire pour reprendre les devants et ne plus laisser la moindre ouverture à l'Américain.

Novak Djokovic a gagné sans la présence de son père Sdrjan dans son box. Le père du champion a entendu la voix de la raison. Il n'a pas souhaité revenir au stade deux jours après avoir été pris en photo auprès de sympathisants du régime russe.

Novak Djokovic reste sur neuf victoires de rang face à Stefanos Tsitsipas, dont quatre l'an dernier. Mais dimanche, il trouvera de l'autre côté du filet un joueur qui est, comme lui, invaincu en 2023. Si Novak Djokovic a remporté le premier des deux tournois organisés à Adelaide, Stefanos Tsitsipas a, quant à lui, gagné les quatre rencontres qu'il a disputées dans le cadre de la United Cup.

