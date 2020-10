Novak Djokovic: une 6e année no 1

Novak Djokovic a égalé le record de Pete Sampras. Comme l'Américain, le Serbe a réussi l'exploit de terminer pour la sixième fois une année à la première place mondiale.

Sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne obtenue à la faveur de son succès 7-6 (13/11) 6-3 devant Borna Coric (ATP 24) lui assure de rester no 1 le 31 décembre. On précisera que deux tournois figurent encore au programme de cette année pas comme les autres: le Masters 1000 de Paris-Bercy, auquel Novak Djokovic ne participera pas, et le Masters de Londres.

Face à Borna Coric, Novak Djokovic a encore réussi des miracles en défense pour renverser le cours d'une partie qui aurait pu lui filer entre les doigts. Ainsi, il a dû écarter quatre balles de premier set dans un jeu décisif qui a offert aux 1000 spectateurs présents un magnifique spectacle.

/ATS