Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a livré un match sérieux sans être parfait pour se hisser dimanche au 2e tour de l'Open d'Australie. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Pour son premier match officiel depuis sa séparation mi-décembre avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, l'Espagnol de 22 ans s'est imposé 6-3 7-6 (7/2) 6-2 contre l'Australien Adam Walton (ATP 81).

Désormais entraîné par le seul Samuel Lopez, qui avait intégré son équipe fin 2024, Alcaraz a bien entamé la partie, réalisant le break à 4-3 dans la première manche avant de conclure le set sur son service.

Mais Walton a répliqué en début de deuxième manche, se détachant à 3-1 avant que le patron du circuit ATP ne recolle pour pousser l'Australien au tie-break, aisément remporté 7/2 par l'Espagnol.

Wawrinka en lice lundi

Dans le troisième set, Alcaraz a breaké sur un jeu blanc à 3-2 pour s'envoler vers la victoire, acquise après un peu plus de deux heures de match. Le prochain adversaire du no 1 mondial sera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a disposé dimanche en quatre sets de l'Américain Zachary Svajda (ATP 143), issu des qualifications.

Le duel Alcaraz-Walton était le dernier match de la première journée sur le Central, avant l'entrée en lice prévue lundi du décuple vainqueur de l'Open d'Australie Novak Djokovic (ATP 4).

Lauréat de l'édition 2014, Stan Wawrinka (ATP 139), invité par les organisateurs à l'entame de sa dernière saison professionnelle, jouera aussi lundi face au Serbe Laslo Djere (ATP 92).

Zverev lâche un set

Le no 3 mondial Alexander Zverev a quant à lui mis un set pour entrer dans son tournoi, avant de remporter son duel face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2.

Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

'Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif', a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu 'jouer plus mal' qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un 'très bon niveau'.

A partir du deuxième set, 'j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif', a-t-il analysé. 'Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi !', a-t-il ajouté entre humour et irritation.

Sabalenka gênée par Federer

Chez les dames, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a réussi, mais sans faire d'étincelles, son entrée en lice en écartant logiquement la Française Sarah Rakotomanga (WTA 118) 6-4 6-1 dimanche au premier tour.

'Je n'ai pas très bien débuté et elle, au contraire, elle a tout de suite très bien joué. C'était un match piège pour moi en ce début de tournoi alors je suis contente de l'avoir bouclé en deux sets secs', a commenté la Bélarusse de 27 ans, grande favorite pour décrocher un troisième trophée à Melbourne.

Dimanche, la leader incontestée en ce moment du circuit féminin a mis un peu de temps pour entrer dans son match, elle qui avait pourtant survolé le tournoi de préparation de Brisbane, avant de dérouler et de s'imposer en 1h16.

Son explication ? La présence en tribunes des champions Rod Laver et Roger Federer, assis côte à côte. 'J'étais sous pression parce que je voulais que vous me voyiez bien jouer. Alors j'étais nerveuse. Mais j'espère que vous vous êtes quand même un peu amusés', a-t-elle lancé à l'intention des deux légendes du tennis.

