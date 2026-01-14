Open d'Australie: Stan Wawrinka entrera en lice face à Djere

Stan Wawrinka (ATP 139) retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie Laslo Djere (ATP 91). Chez les dames, la Grisonne Simona Waltert (WTA 86) affrontera d'entrée la no 4 mondiale Amanda Anisimova.

Le triple vainqueur en Grand Chelem peut être satisfait du tirage au sort, lui qui doit sa présence à une invitation des organisateurs. Le vainqueur du tournoi en 2014 a remporté deux de ses trois duels face à Djere, mais a perdu le dernier en novembre 2024 à Belgrade.

Wawrinka, qui a annoncé disputer la dernière saison de sa carrière, peut aborder avec une certaine confiance au vu de ses performances abouties à la United Cup. En cas de victoire, il pourrait affronter au 2e tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 17).

Golubic face à Rybakina au 2e tour?

Chez les dames, le tirage au sort a été bien moins clément envers Simona Waltert, qui dispute pour la première fois le tableau principal. La Grisonne de 25 ans aura fort à faire face à Amanda Anisimova, finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Meilleur atout de la Suisse à Melbourne, Belinda Bencic (WTA 10) débutera contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113), contre qui elle a remporté leur seul duel en 2022. La première adversaire classée de la Saint-Galloise est, sur le papier, Elise Mertens (WTA 21) au 3e tour, qu'elle a récemment battue après un combat acharné lors de la United Cup.

Viktorija Golubic (WTA 81) pourrait déjà affronter la no 5 mondiale Elena Rybakina au deuxième tour. Pour cela, elle devra d'abord s'imposer face à la Française Varvara Gracheva (WTA 74), qui l'avait battue l'année dernière à Eastbourne sur gazon.

/ATS