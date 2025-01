Open d'Australie: un os pour Belinda Bencic

Belinda Bencic (WTA 421) n'a pas été gâtée lors du tirage au sort de l'Open d'Australie à Melbourne. Elle affrontera en effet la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17).

Ostapenko avait gagné Roland-Garros il y a sept ans et était devenue la première joueuse à remporter le trophée en étant pas tête de série. Ce sera le troisième affrontement entre les deux femmes. Le bilan actuel est d'une victoire partout. Dans la même section du tableau, on trouve aussi la Japonaise Naomi Osaka et la Tchèque Karolina Muchova.

Issue des qualifications, Viktorija Golubic sera aux prises avec la Belge Elise Mertens (WTA 34), qui s'était imposée lors du seul précédent duel. Au 2e tour, la Zurichoise devrait ensuite, en cas de succès, se mesurer avec l'Américaine Jessica Pagula (WTA 7).

Dans le tableau masculin, le vétéran vaudois Stan Wawrinka (ATP 158) sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54). Celui-ci a gagné leur seul match, il y a deux ans à Umag. Le vainqueur pourrait affronter le Russe Andrey Rublev au 2e tour. Dominic Stricker (ATP 298) devra quant à lui jouer contre l'Australien James Duckworth (ATP 94), qui a dix ans de plus que lui.

