Pas de Masters pour Belinda Bencic

Le rêve de Belinda Bencic (WTA 14) de disputer le Masters s'est évanoui dans la nuit de Guadalajara. Battue au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de la cité du Jalisco, elle ne verra pas Fort Worth.

La Championne olympique s'est inclinée 6-4 6-4 devant Sloane Stephens (WTA 50) qui aura attendu justement cette rencontre pour cueillir sa première victoire de l'année contre une joueuse du top 20... Victorieuse de l'US Open 2017, l'Américaine a témoigné d'une maîtrise absolue lors de cette rencontre. Elle a gagné 76 % des points joués derrière son premier service pour n'abandonner que deux balles de break.

Belinda Bencic a concédé à quatre reprises son service pour s'incliner après 1h29' de match. Avec cette défaite sans appel, elle n'a plus aucune chance de disputer un deuxième Masters après celui de Shenzen en 2019. Elle était en lice pour l'une des trois dernières places à pourvoir après les qualifications d'Iga Swiatek, d'Ons Jabeur, de Jessica Pegula, de Coco Gauff et de Caroline Garcia.

Elle a concédé mercredi soir sa 18e défaite de l'année en 56 rencontres. Titrée sur la terre battue de Charleston et finaliste sur le gazon de Berlin, elle gardera un souvenir contrasté de sa saison. Affaiblie par les séquelles du Covid-19 en Australie et diminuée par une blessure à la cheville à Wimbledon, elle n'a pas vraiment brillé lors des tournois du Grand Chelem.

Ses défaites contre Leylah Fernandez à Paris et Karolina Pliskova à New York lui ont pesé. Elles l'ont conduit à se séparer de son coach Sebastian Sachs pour engager le Russe Dmitry Tursunov qui était à ses côtés à Guadalajara. 'Avec lui, je sors de ma zone de confort, explique-t-elle. Et c'est exactement ce que je recherche'.

/ATS