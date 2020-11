Pas de demi-finale contre Nadal pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka ne défiera pas ce samedi Rafael Nadal en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Vaudois a calé devant Aleander Zverev au lendemain de son exploit devant Andrey Rublev.

Moins de 24 heures après son succès sur le Russe qui restait sur une série de onze rencontres sans défaite, Stan Wawrinka s'est incliné 6-3 7-6 (7/1) devant l'Allemand. Cette quatrième défaite en quatre rencontres face au dernier finaliste de l'US Open n'était pas inéluctable. Le Vaudois n'a-t-il pas mené 5-4 30-15 sur son service au second set avant de perdre quatre points d'affilée pour permettre à Zverev de recoller au score ?

Sans doute émoussé par les efforts déployés tard mercredi et jeudi devant Tommy Paul et Andrey Rublev, Stan Wawrinka a sans doute manqué d'un peu de fraîcheur pour stopper un joueur qui avait gagné ses dix derniers matches - il a remporté les deux tournois indoors organisés à Cologne - et qui ne semble pas être perturbé par les récentes révélations sur sa vie privée.

Ce quart de finale de Paris-Becy a, ainsi, été le dernier match de Stan Wawrinka qui présente pour cette année 2020 un bilan sur le Circuit de 15 victoires contre huit défaites. Marquée par un premier coup d'éclat avec son quart de finale à Melbourne où il avait déjà été stoppé par Alexander Zverev, cette année 2020 si atypique en raison de la pandémie du coronavirus n'a sans doute pas répondu à toutes ses espérances. L'incroyable défaite de Roland-Garros contre le qualifié Hugo Gaston restera comme le gros couac que personne n'avait osé voir venir.

/ATS