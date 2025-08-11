Pas de wild-card pour Wawrinka

L'US Open se déroulera sans Stan Wawrinka. Le Vaudois de 40 ans, qui n'occupe plus que la 152e ...
Pas de wild-card pour Wawrinka

Pas de wild-card pour Wawrinka

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'US Open se déroulera sans Stan Wawrinka. Le Vaudois de 40 ans, qui n'occupe plus que la 152e place ATP, n'a pas reçu de wild card des organisateurs, contrairement à l'année dernière.

Ainsi, aucun Suisse ne sera directement présent dans le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année à New York que Wawrinka a remporté en 2016.

Le Vaudois, qui est cette semaine à Cancun, ne s'était pas inscrit en qualifications, espérant recevoir une wild-card de la part des organisateurs.

A 45 ans, l'Américaine Venus Willimas a elle reçu une invitation de la part des organisateurs.

/ATS
 

Tennis    Actualisé le 08.08.2025 - 06:55

