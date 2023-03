Peter Lundgren aux côtés de Dominic Stricker

Comme Roger Federer et Stan Wawrinka, Dominic Stricker se place à son tour sous la férule de Peter Lundgren. Le coach suédois accompagnera le Bernois lors des Challengers de Lugano et de Bienne.

Peter Lundgren oeuvrera aux côtés de Sven Swinnen, l'entraîneur 'historique' du champion juniors 2020 de Roland-Garros, pour emmener le plus tôt possible Dominic Stricker dans le top 100 de l'ATP. Il est classé actuellement au 126e rang à 100 points du Graal. 'C'est un honneur de pouvoir compter sur le concours d'un tel coach', souligne Dominic Stricker dans le 'Blick'. Un point sera fait à la fin du mois pour dessiner les contours d'une collaboration à plus long terme.

Tête de série no 2 du Challenger de Lugano qu'il a remporté il y a deux ans, Dominic Stricker entrera en lice ce mardi au Tessin contre le Belge Raphaël Collignon (ATP 238).

/ATS