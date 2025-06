Petra Kvitova annonce sa retraite en fin de saison

'L'année 2025 sera ma dernière saison professionnelle'. L'ex-no 2 mondiale Petra Kvitova (35 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle prendrait sa retraite sportive dans les prochains mois.

Lauréate de Wimbledon en 2011 et 2014, la Tchèque n'est 'pas encore complètement sûre' des tournois qu'elle disputera après le Grand Chelem londonien (30 juin-13 juillet), dont elle intégrera directement le tableau final malgré sa 572e place au classement WTA, grâce à une invitation des organisateurs.

Mais 'mon intention est d'achever ma carrière à l'US Open' (24 août-7 septembre)', a précisé Kvitova, quart de finaliste à New York en 2015 et 2017.

Lauréate de six Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) avec la Tchéquie, double demi-finaliste de Roland-Garros (2012, 2020) et finaliste de l'Open d'Australie en 2019, la gauchère a remporté 31 titres en simple, de Hobart en 2009 à Berlin en 2023.

Dans son armoire à trophées figurent notamment les Finales WTA en 2011 et plusieurs WTA 1000. Avec trois sacres au WTA 1000 de Madrid sur terre battue (2011, 2015, 2018), la Tchèque était jusqu'au printemps la joueuse la plus titrée dans la capitale espagnole - la no 1 mondiale Aryna Sabalenka l'a rejointe au palmarès en décrochant un troisième trophée à Madrid début mai.

Eloignée des courts pendant plus d'un an pour donner naissance à son premier enfant, Kvitova est revenue sur le circuit en février au WTA 250 d'Austin aux Etats-Unis. Elle n'a gagné qu'un seul match depuis, en mai au premier tour du WTA 1000 de Rome.

/ATS