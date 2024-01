Première finale en Grand Chelem pour la Chinoise Zheng

La Chinoise Zheng Qinwen, 15e mondiale, défiera la Bélarusse Aryna Sabalenka pour sa première finale en Grand Chelem après sa victoire jeudi en demie contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska 6-4 6-4.

Zheng Qinwen est la deuxième Chinoise seulement à atteindre la finale d'un tournoi majeur. Elle y défiera samedi la no 2 mondiale et tenante du titre Sabalenka, tombeuse de Coco Gauff un peu plus tôt jeudi à Melbourne.

Dix ans après le triomphe à Melbourne de sa compatriote Li Na, également lauréate de Roland-Garros en 2011, la Chinoise âgée de 21 ans se trouve à un match d'un premier titre en Grand Chelem.

Elle a mis un terme à l'épopée de Dayana Yastremska, qui avait remporté huit rencontres d'affilée à Melbourne, qualifications comprises, pour accéder au dernier carré.

L'Ukrainienne a contraint la tête de série no 12 du tournoi à s'employer, mais n'est pas suffisamment parvenue à concrétiser ses occasions lors des moments décisifs (1/4 balles de break réussies).

La Chinoise a fait la différence dans le deuxième set, en confirmant le break obtenu à 3-3, pour s'envoler vers une victoire en 1h42.

'C'est incroyable, c'est compliqué d'expliquer ce que je ressens', a-t-elle déclaré sur le court à l'issue de la rencontre.

Celle qui était déjà assurée d'intégrer le Top 10 WTA après sa victoire au tour précédent contre la Russe Anna Kalinskaya poursuit sa progression après une année 2023 marquée par un quart de finale à l'US Open en septembre.

Elle avait échoué à se qualifier en demi-finale, balayée en deux sets (6-1, 6-4) par... Aryna Sabalenka. Elle retrouvera donc cette adversaire sur la Rod Laver Arena samedi.

La Bélarusse, lauréate du Majeur australien en 2023, a pris le meilleur sur la no 4 mondiale Coco Gauff 7-6 (7/2), 6-4, et n'a toujours pas perdu le moindre set à Melbourne cette année.

/ATS