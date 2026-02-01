Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola (ATP 254) devra patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit ...
Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Remy Bertola (ATP 254) devra patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit Challenger. Le Tessinois s'est incliné dimanche en finale à Quimper face au Français Luca van Assche.

Au lendemain de sa victoire dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler, Remy Bertola (27 ans) s'est incliné en trois sets, 3-6 6-1 7-5, face au Français de 21 ans, 165e dans la hiérarchie mondiale. Dans la manche décisive, il a craqué au pire des moments, à 5-5, avant que Van Assche ne conclue sur un jeu blanc.

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola va toutefois effectuer une belle montée au classement de l'ATP. Le Tessinois va grimper d'une quarantaine de places pour figurer au 213e rang, ce qui constituera son meilleur classement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 12:56

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 05:06

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 20:38

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 18:21

Articles les plus lus

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 16:18

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 18:21

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 20:38

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 05:06

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 13:20

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 16:18

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Jonas Waelti arrêté aux portes de la finale des Mondiaux juniors

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 18:21

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 20:38

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 15:49

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 05:06

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 13:20

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 16:18