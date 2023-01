Riedi stoppé en finale du Challenger de Canberra

Leandro Riedi (ATP 157) n'est pas parvenu à signer le 'hat trick' sur le front du circuit Challenger. Sacré à Helsinki et à Andria en novembre, le Zurichois s'est incliné en finale à Canberra samedi.

Futur no 135 mondial et no 3 helvétique - derrière Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker, Leandro Riedi a été battu 7-5 6-4 par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 87), tête de série no 1 du tableau dans la capitale australienne. Il a certes signé le break à trois reprises face au vainqueur du Geneva Open 2018, mais a concédé cinq fois son propre service dans le même temps.

Le Zurichois de bientôt 21 ans restait sur 16 succès consécutifs sur le front des Challengers. Il va désormais mettre le cap sur Melbourne, où il tentera de décrocher son ticket pour le tableau final de l'Open d'Australie lors des qualifications.

/ATS