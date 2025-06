Roland-Garros: Aryna Sabalenka se hisse en demi-finale

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros comme en 2023. Elle a battu la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (WTA 8) 7-6 (7/4) 6-3.

Triple gagnante en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et à la poursuite d'un premier titre à Paris, la Bélarusse de 27 ans a pris sa revanche contre Zheng, qui l'avait battue récemment à Rome (WTA 1000, terre battue) en deux sets.

'Lors du dernier tournoi, j'étais assez épuisée. J'étais en réalité contente d'avoir perdu mon match parce que j'avais besoin d'une petite pause avant Roland-Garros. Aujourd'hui, j'étais plus fraîche', a résumé Sabalenka.

/ATS