Rublev et Popyrin s'offrent une finale inédite

Le Masters 1000 de Montréal sera le théâtre d'une finale inédite lundi. Elle opposera le Russe Andrey Rublev et l'Australien Alexei Popyrin.

Rublev a totalement dominé l'Italien Matteo Arnaldi (6-4 6-2 en 78') dimanche en demi-finale, .malgré une nouvelle interruption due à la pluie. Popyrin a également battu en deux sets l'Américain Sebastian Korda, 7-6 (7-0) 6-3.

Andrey Rublev s'est exprimé concernant son futur adversaire auprès de l'ATP: 'Je suis heureux de me qualifier pour la première finale de ma carrière au Canada. Je ne dirais pas que je serai favori lundi, ce sera 50/50. La dernière fois que j'ai affronté Alexei Popyrin, je me suis incliné (6-4 6-4 à Monte Carlo), on verra bien'.

Rublev (ATP 8) part en quête d'un troisième titre dans un Masters 1000, après Monte-Carlo 2023 et Madrid 2024. Pour Popyrin, 62e mondial, il s'agira de sa première finale dans un tournoi de cette catégorie de jeu.

Celui qui sera à minima 30e mondial mardi (son meilleur classement) célébrait son succès, tout sourire, sur le court central de Montréal. 'Avec Andrey Rublev, on s'est entraîné ici en début de semaine, je vais tenter de me nourrir de ça pour la finale', a déclaré Popyrin à l'ATP.

/ATS