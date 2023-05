Rybakina sacrée après l'abandon de Kalinina

Elena Rybakina (WTA 6) s'est imposée avant la limite en finale du WTA 1000 de Rome.

La championne de Wimbledon a bénéficié de l'abandon de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 47), qui a fini en larmes son joli parcours.

La Kazakhe avait gagné le premier set 6-4 et menait 1-0 15/0 dans le second quand l'Ukrainienne, surprenante finaliste sur la terre battue romaine après avoir dépensé beaucoup d'énergie lors de matches marathon, s'est assise sur sa chaise et a appelé un médecin.

Blessée à la cuisse gauche selon la WTA, Anhelina Kalinina a finalement dû renoncer, en larmes. 'Je suis vraiment désolée pour Anhelina qui est une amie, je lui souhaite un bon rétablissement' en vue de Roland-Garros, a déclaré la lauréate en recevant son trophée dans la nuit déjà bien avancée.

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Elena Rybakina (23 ans) remporte le cinquième titre de sa carrière, son deuxième de l'année après son sacre à Indian Wells contre Aryna Sabalenka. De quoi la placer parmi les potentielles favorites à Roland-Garros, qui débute dans une semaine.

Ce sacre lui permettra de se hisser à la 4e place mondiale, son meilleur classement. Pour s'imposer à Rome après une finale tronquée qui avait démarré à 23h, elle aura toutefois profité de trois abandons de ses adversaires, dont un en quarts de finale contre la grande favorite et tenant du titre Iga Swiatek (WTA 1).

/ATS