SUI-CZE: La Tchéquie avec Noskova et Bouzkova

La République tchèque ne pourra pas compter sur son no 1 Karolina Muchova (WTA 13) pour affronter ...
SUI-CZE: La Tchéquie avec Noskova et Bouzkova

SUI-CZE: La Tchéquie avec Noskova et Bouzkova

Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La République tchèque ne pourra pas compter sur son no 1 Karolina Muchova (WTA 13) pour affronter la Suisse en qualification de la Billie Jean King Cup les 10 et 11 avril à Bienne.

Linda Noskova (WTA 14), qui s'est hissée en demi-finale du WTA 1000 d'Indian Wells, sera en revanche bien de la partie.

La capitaine tchèque Barbora Strycova pourra également compter sur Marie Bouzkova (WTA 33), Sara Bejlek (WTA 40) et Tereza Valentova (WTA 47) pour une rencontre dont le vainqueur décrochera son ticket pour le tournoi final prévu en septembre en Chine. La spécialiste de double Katerina Siniakova ne sera donc pas non présente dans la Swiss Tennis Arena.

La sélection suisse est connue depuis plus d'une semaine. Le capitaine Heinz Günthardt alignera à Bienne la St-Galloise Belinda Bencic (WTA 12), la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), la Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) - laquelle effectuera ses débuts en équipe de Suisse - et la Schwytzoise Céline Naef (WTA 228).

/ATS
 

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