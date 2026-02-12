Sabalenka et Swiatek renoncent au tournoi de Dubai

Respectivement no 1 et 2 du classement WTA, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont déclaré forfait ...
Photo: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE

Respectivement no 1 et 2 du classement WTA, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont déclaré forfait pour le WTA 1000 de Dubai (15-21 février).

Les organisateurs l'ont annoncé vendredi soir, à deux jours de son début de l'épreuve.

'Je ne me sens malheureusement pas à 100%', affirme la patronne bélarusse du circuit dans un communiqué publié sur le site du tournoi. 'Je suis vraiment désolée d'être contrainte au forfait (...) et j'espère être de retour l'année prochaine', ajoute Sabalenka, qui n'a plus rejoué sur le circuit depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie le 31 janvier.

Battue en quarts de finale du WTA 1000 de Doha jeudi, Iga Swiatek a elle invoqué 'un changement de programmation' pour justifier son forfait à Dubai. 'On se voit à Indian Wells' (4-15 mars), le prochain tournoi WTA 1000 au calendrier, a poursuivi la Polonaise, également citée dans le communiqué du tournoi.

/ATS
 

