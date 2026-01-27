Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open ...
Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Photo: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

'Ne regardez pas le score, c'était très dur !', a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. 'Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure', a-t-elle assuré.

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 07:22

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:13

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:51

Articles les plus lus

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:34

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:51

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:13

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Tennis    Actualisé le 25.01.2026 - 07:44

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:34

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:51

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

Wawrinka s'incline avec les honneurs au 3e tour

Wawrinka s'incline avec les honneurs au 3e tour

Tennis    Actualisé le 24.01.2026 - 10:35

OA: Djokovic qualifié en trois sets pour les 8es de finale

OA: Djokovic qualifié en trois sets pour les 8es de finale

Tennis    Actualisé le 24.01.2026 - 16:00

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Tennis    Actualisé le 25.01.2026 - 07:44

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:34