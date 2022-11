Sakkari dans le dernier carré du Masters

Maria Sakkari (no 5) est la première qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth.

La Grecque a composté son ticket en dominant Aryna Sabalenka (no 7) 6-2 6-4 mercredi dans la poule Nancy Richey.

Ce duel entre les gagnantes de la 1re journée a été nettement dominé par Maria Sakkari, qui devait s'imposer en deux sets pour se qualifier mercredi déjà. Elle atteint ainsi le dernier carré de ce Masters pour la deuxième année consécutive.

Tout reste en revanche possible pour la 2e place de ce groupe. Battue par Aryna Sabalenka lundi, Ons Jabeur (no 2) a en effet préservé ses chances de qualification en battant Jessica Pegula (no 3) 1-6 6-3 6-3 mercredi. Une Jessica Pegula qui n'est pas éliminée malgré ses deux défaites initiales.

/ATS