Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du ...
Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).

/ATS
 

Actualités suivantes

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Tennis    Actualisé le 05.10.2025 - 13:57

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Articles les plus lus

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 16:59

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025

Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025

Tennis    Actualisé le 30.09.2025 - 13:23

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 10:25

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 16:59

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27