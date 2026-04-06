Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice

Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Après son impressionnant 'Sunshine double' réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'Italien de 24 ans a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, Jannik Sinner a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais l'Italien s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.

/ATS