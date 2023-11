Sinner bat Djokovic pour la première fois

Jannik Sinner (ATP 4) a signé l'exploit mardi soir devant 'son' public de Turin.

L'Italien a dominé Novak Djokovic 7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2) en 3h09' dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe vert au Masters ATP, mettant fin à une série de 19 victoires du Serbe.

Ce succès de prestige, le deuxième de sa carrière face à un no 1 mondial en exercice, ne permet pas à Jannik Sinner de s'assurer une place dans le dernier carré. L'Italien de 22 ans avait besoin de s'imposer en deux sets pour devenir dès cette 2e journée le premier Italien à atteindre les demi-finales d'un Masters.

Le vainqueur du dernier Masters 1000 de Toronto a néanmoins pris une sérieuse option sur la qualification, même si rien n'est acquis avant son affrontement avec Holger Rune (ATP 8). Novak Djokovic, qui se mesurera quant à lui au remplaçant Hubert Hurkacz (ATP 10) jeudi, a également son destin en main.

Sinner plus solide

Battu par le Serbe dans leurs trois premiers duels, Jannik Sinner s'est montré le plus solide et le plus incisif dans les moments les plus 'chauds'. Il a ainsi signé le break décisif du premier set dans un onzième jeu où il était mené 40/0, remportant même les neuf derniers points de cette manche initiale.

Jannik Sinner a aussi eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Ni après la perte du deuxième set, ni lorsqu'il a vu Novak Djokovic revenir de 2-4 à 4-4 dans la troisième manche. L'Italien a forcé la décision en livrant un deuxième tie-break quasi parfait, remportant les cinq premiers points pour mettre son adversaire KO.

/ATS