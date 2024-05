Sinner en huitièmes de finale sans perdre un set

Le no 2 mondial Jannik Sinner, lauréat de l'Open d'Australie, a rallié les 8es de finale de Roland-Garros. Ceci sans perdre un set après sa victoire 6-4 6-4 6-4 face au Russe Pavel Kotov (56e).

Son prochain adversaire sera soit le Français Corentin Moutet (79e), soit l'Autrichien Sebastian Ofner (45e).

Il a suffi d'un break dans chaque set à Sinner pour faire la différence et s'imposer en 2h27. A l'inverse, l'Italien de 22 ans n'a jamais cédé son service tout au long de la partie. Il n'a eu à faire face qu'à une balle de break face au tombeur de Stan Wawrinka au tour précédent.

Sinner a rendu une copie très à son avantage, avec 36 coups gagnants frappés contre seulement 21 fautes directes.

Homme en forme de la première partie de saison, Sinner a été freiné par une hanche droite douloureuse au cours de la tournée sur terre battue. Il a déclaré forfait à la veille de son quart de finale à Madrid puis renoncé à jouer à Rome.

En plus de l'Open d'Australie, le jeune Italien aux boucles rousses s'est imposé à Rotterdam et Miami en 2024 et est bien placé pour devenir no 1 mondial à l'issue de la quinzaine parisienne.

/ATS