Sinner qualifié pour les huitièmes malgré un premier accroc

Le no 1 mondial Jannik Sinner a franchi le troisième tour de l'US Open samedi face au Canadien ...
Sinner qualifié pour les huitièmes malgré un premier accroc

Sinner qualifié pour les huitièmes malgré un premier accroc

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Le no 1 mondial Jannik Sinner a franchi le troisième tour de l'US Open samedi face au Canadien Denis Shapovalov (ATP 27) 5-7 6-4 6-3 6-3. Ceci malgré un début de match difficile.

Convoqué pour la troisième fois d'affilée en matinée, l'Italien a eu du mal à entrer dans la partie, au point d'être rapidement mené 4-1. Face à un joueur qui n'a perdu que quatre fois cette année, dont une sur abandon après un malaise, le Canadien s'est montré offensif, décidé à se créer des situations favorables. Sinner a répondu, mais trop tard pour sauver le premier set. Ont suivi des échanges d'une grande intensité, avec quelques coups spectaculaires, au filet notamment.

Sans dominer, le Tyrolien est parvenu à installer son jeu, avec ses fameux décalages dévastateurs, pour se qualifier en huitièmes de finale. 'Ca a été un match très très dur, a expliqué le vainqueur après sa rencontre. Je savais qu'il fallait que je joue à très haut niveau.'

En cas de défaite, l'Italien était assuré de perdre sa place de numéro un mondial au bénéfice de son grand rival Carlos Alcaraz (no 2).

Il suffit à l'Espagnol de faire aussi bien que Sinner à l'US Open pour récupérer le trône mondial, après avoir été éliminé dès le deuxième tour l'an dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Leandro Riedi en huitièmes de finale sans trop d'efforts

Leandro Riedi en huitièmes de finale sans trop d'efforts

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 22:19

Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale

Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 06:19

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 05:59

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 04:33

Articles les plus lus

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 20:21

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 04:33

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 05:59

Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale

Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 06:19

US Open: destination troisième tour pour Zverev et Swiatek

US Open: destination troisième tour pour Zverev et Swiatek

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 08:27

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 20:21

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 04:33

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Tennis    Actualisé le 30.08.2025 - 05:59

US Open: Jannik Sinner fonce au troisième tour

US Open: Jannik Sinner fonce au troisième tour

Tennis    Actualisé le 28.08.2025 - 23:11

US Open: le grand défi de Jérôme Kym

US Open: le grand défi de Jérôme Kym

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 04:33

US Open: destination troisième tour pour Zverev et Swiatek

US Open: destination troisième tour pour Zverev et Swiatek

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 08:27

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Tennis    Actualisé le 29.08.2025 - 20:21