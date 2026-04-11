Sinner triomphe à Monte-Carlo et redevient no 1

Après Indian Wells et Miami, Jannik Sinner a remporté dimanche le Masters 1000 de Monte-Carlo. L'Italien a battu en finale Carlos Alcaraz, détrônant l'Espagnol de sa place de no 1 mondial.

Jannik Sinner (24 ans) s'est imposé 7-6 (7/5) 6-3 en 2h15 face au tenant du titre pour leur première confrontation depuis le début de la saison. Il décroche son 27e titre sur le circuit principal, mais le deuxième seulement sur terre battue après son sacre dans l'ATP 250 d'Umag en 2022.

L'Italien enchaîne également un 17e succès consécutif depuis qu'il a réussi le 'Sunshine Double' en remportant les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. La série monte à 22 victoires d'affilée dans les tournois de cette catégorie grâce à son titre à Paris l'automne dernier.

C'est d'ailleurs après son sacre parisien qu'il avait repris la place de no 1 mondial à Carlos Alcaraz avant de la lui rendre quelques jours plus tard à l'ouverture du Masters de Turin mi-novembre, où l'Italien l'avait ensuite battu en finale. Ils ne s'étaient plus affrontés depuis.

Trop de fautes pour Alcaraz

Le premier set a été très accroché entre Sinner et Alcaraz, gênés par les bourrasques irrégulières qui soufflaient sur le court. L'Espagnol a breaké le premier pour mener 2-0 avant d'être pris à la gorge dans le jeu suivant par Sinner, très agressif au retour alors qu'Alcaraz manquait de justesse sur sa première balle.

L'Italien a ensuite dû batailler pour remporter le tie-break, qu'il a arraché grâce à une double faute - la troisième du set - d'Alcaraz. Vexé, ce dernier a ensuite mené 3-1 dans la deuxième manche. Mais les trop nombreuses fautes directes (45) et ses difficultés au service (5 doubles fautes) lui ont coûté le match.

/ATS