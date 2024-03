Sinner trop solide pour Shelton

Jannik Sinner s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells mardi soir. Un niveau que retrouve la Danoise Caroline Wozniacki, après deux maternités.

Patron du début de saison, titré à l'Open d'Australie en janvier puis à Rotterdam en février, invaincu en 15 rencontres, Jannik Sinner a passé un premier test concluant dans le désert californien. Le no 3 mondial a parfaitement maîtrisé la fougue du gaucher américain Ben Shelton (7-6 6-1).

L'Italien de 22 ans, pas forcément flamboyant, a étalé un niveau moyen suffisant pour contrer le 16e mondial poussé par le public américain en session nocturne. 'Aujourd'hui (mardi) c'était un nouveau challenge face à un adversaire gaucher, au service excellent', a-t-il souligné.

'Je suis toujours emballé par ce genre de défi, comme celui de mon adversaire du prochain tour que je connais peu', a poursuivi Jannik Sinner, qui affrontera jeudi en quarts de finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 32).

Wozniacki bat Kerber

Les quarts de finale d'un tel tournoi, Caroline Wozniacki ne les avaient plus fréquentés depuis l'automne 2019. Elle y fera son retour jeudi grâce à sa victoire sur l'Allemande Angelique Kerber (6-4 6-2). Le match opposait deux amies, mais surtout deux ex nos 1 revenus récemment de maternité.

Kerber (36 ans) rejoue depuis janvier après avoir accouché en février 2023. Wozniacki (33 ans) s'est, elle, absentée du circuit entre janvier 2020 et août 2023, le temps d'avoir deux enfants.

'Je suis contente de là où j'en suis, notamment physiquement. Je ne suis pas fatiguée sur le court. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ce +physique tennis+ en jouant plusieurs rencontres d'affilée ici (quatre)', a expliqué la Danoise en conférence de presse.

'Je peux encore m'améliorer, c'est ce que je travaille maintenant que je prends plus de temps entre deux tournois. Je veux être plus rapide, agile, mieux servir', a souligné la vainqueure de l'Open d'Australie 2018, qui aura un sacré défi à relever jeudi: elle affrontera le no 1 mondial Iga Swiatek.

/ATS