Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois

Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation ...
Photo: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026.

C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Stan Wawrinka (40 ans) occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré.

'Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi', a réagi le Vaudois.

