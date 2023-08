Stan Wawrinka n'a pas su enchaîner

Stan Wawrinka (ATP 51) ne deviendra pas ce vendredi à Cincinnati le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer un quart de finale d’un Masters 1000. Le Vaudois n’a pas été en mesure d’enchaîner.

Moins de 24 heures après son superbe succès 6-3 6-4 sur le no 10 mondial Frances Tiafoe, Stan Wawrinka s’est incliné 6-4 6-2 dans l'Ohio devant Max Purcell (ATP 70). 'Bourreau' la veille du no 5 mondial Casper Ruud, l’Australien, issu des qualifications, est l’adepte d’un jeu d’attaque qui paie merveilleusement à Cincinnati où les conditions de jeu ont toujours été très rapides.

Stan Wawrinka a tenu le choc jusqu’à 3-3 avant de subir la domination d’un adversaire qui connait à 25 ans la plus belle année de sa carrière. Victorieux de trois Challengers en trois semaines cet hiver en Inde, il est entré dans le top 100 en mars avant de vivre cette semaine de rêve à Cincinnati. Stan Wawrinka a, ainsi, dû attendre le dernier jeu avant de se procurer ses premières balles de break. Il en laissait filer deux pour s’incliner après 1h.13’ de match.

Cette défaite expéditive en huitième de finale ne doit pas occulter la performance XXL réussite contre Frances Tiafoe. Stan Wawrinka possède le tennis qui peut lui permettre de briller dans dix jours à l’US Open. Et à Flushing Meadows, le Vaudois bénéficiera normalement d’un jour off entre deux matches. Et cela peut tout changer...

/ATS