Stan Wawrinka opposé à Adrian Mannarino

Stan Wawrinka (ATP 56) n’a pas été particulièrement gâté par le sort à Melbourne. Il lui a, en effet, réservé une tête de série pour son premier tour à l’Open d’Australie qui débute ce dimanche.

Le Vaudois affrontera le no 1 français Adrian Mannarino (no 20), qui sort d’une année 2023 riche de trois titres remportés à Newport, Astana et Sofia. Face au gaucher de 35 ans, Stan Wawrinka a perdu les deux seuls duels livrés à ce jour, en 2015 à Miami et en 2022 à Astana.

Victime d’une fracture de la malléole en novembre dernier, Stan Wawrinka abordera cet Open d’Australie sans avoir disputé le moindre match officiel. Il s’aligne toutefois à l’exhibition de Kooyong pour retrouver le rythme. On rappellera que le Vaudois commémorera cette année à Melbourne le dixième anniversaire de sa victoire en finale contre Rafael Nadal pour le premier de ses trois titres en Grand Chelem.

A noter que l’affiche de ce premier tour opposera le finaliste de l’an dernier Stefanos Tsitsipas à Matteo Berrettini (ATP 125), le finaliste de Wimbledon 2021 qui a perdu de sa superbe en raison d’une succession de blessures. Quant au tenant du titre et no 1 mondial Novak Djokovic il rencontrera un qualifié.

Kudermetova pour Golubic

Dans le simple dames, Viktorija Golubic (WTA 90) sera également confrontée à une tâche ardue. La Zurichoise sera opposée à la Russe Veronika Kudermetova (no 15). Cette joueuse lui a toutefois laissé un beau souvenir. Elle l’avait battue 11-9 au troisième set en 2021 sur la route de son quart de finale à Wimbledon.

Deux rencontres s’apparenteront à deux véritables chocs lors de ce premier tour avec les duels entre Caroline Garcia (no 16) et la revenante Naomi Osaka et entre la no 1 mondial Iga Swiatek à l’Américaine Sofia Kenin (WTA 38), gagnante du tournoi en 2020.

/ATS