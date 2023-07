Stan Wawrinka peut y croire

Pour la deuxième fois de l’année, Stan Wawrinka (ATP 72) a gagné trois matches de suite dans le même tournoi. Cette performance lui offre une demi-finale au tournoi ATP 250 d’Umag.

En Croatie, le Vaudois s’est imposé 6-4 7-5 devant l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 59) qu’il avait déjà battu la semaine dernière à Gstaad. Titré à Umag en 2006, Stan Wawrinka affrontera ce samedi à 21.00 l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 43) qu’il n’a encore jamais rencontré à ce jour. La demi-finale du haut du tableau mettra aux prises l’Italien Matteo Arnaldi (ATP 76) à l’Australien Alexei Popyrin (ATP 90).

Face à Carballes Buena, Stan Wawrinka a su parfaitement réagir après une entame délicate. Mené 3-1, il pouvait tout de suite recoller au score pour signer le break décisif du premier set à 5-4 grâce à quatre points à la suite. Dans la seconde manche, il pouvait conclure sur sa première balle de match à 6-5 à la relance sur un superbe revers gagnant.

Il lui reste maintenant à terminer le travail pour signer le doublé à Umag après son premier titre il y a... dix-sept ans et pour gagner son premier tournoi depuis plus de six ans. S’il évolue dans le même registre que vendredi soir, il aura toutes ses chances face à Lorenzo Sonego dont l’atout no 1 un coup droit qui peut faire très mal.

En mars dernier, Stan Wawrinka avait passé trois tours au Masters 1000 d'Indian Wells avant de s'incliner devant Jannik Sinner.

/ATS