Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka (ATP 152) a été stoppé en demi-finales du Challenger ATP de Cancun. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 135) samedi.

Impressionnant jusque-là sur les courts en dur mexicains avec trois succès obtenus en deux sets, Stan Wawrinka a été largement dominé par Thiago Agustin Tirante pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers. L'ex-no 3 mondial a signé un seul break, alors qu'il était mené 6-3 5-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a quant à lui perdu quatre fois son service dans cette partie, qui a duré 82 minutes. Il a résisté jusqu'à 3-3 dans le premier set, avant de perdre huit des neuf jeux suivants pour se retrouver dos au mur. Il a sauvé une première balle de match à 5-2, avant de céder sur la troisième à la relance.

