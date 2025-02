Stricker battu en deux sets dans le match d'ouverture

La Suisse est menée 1-0 par l'Espagne à Bienne au 1er tour des qualifications de la Coupe Davis.

Dominic Stricker s'est incliné 6-4 7-6 (9/7) devant le no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44) samedi dans le match d'ouverture.

Ce match avait pourtant démarré de manière idéale pour le Bernois Dominic Stricker (ATP 287). Le champion junior de Roland-Garros 2020 a ainsi signé le premier break pour mener 3-1, après avoir écarté trois balles de break dans un premier jeu long de 10'.

Mais son manque de confiance s'est pleinement ressenti, notamment dans sa gestion des points les plus importants. Le gaucher de 22 ans a ainsi perdu quatre jeux d'affilée dont deux sur son propre service pour se retrouver mené 3-5 dans la manche initiale.

Stricker a témoigné d'une plus grande résistance au deuxième set. Il a écarté une première balle de match à 5/6 au tie-break, claquant un ace, avant de bénéficier d'une balle de set à 7/6. Mais Pedro Martinez a remporté les trois derniers points du match, profitant d'une volée de revers manquée par son adversaire pour conclure.

Le deuxième simple de cette rencontre va mettre aux prises le no 1 helvétique Jérôme Kym (ATP 136) et le no 2 espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 51). Les débats se poursuivront dimanche dès 12h30 avec un double, suivi des deux derniers simples.

/ATS