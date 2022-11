Stricker stoppé en demi-finale à Milan

Dominic Stricker (ATP 111) a été stoppé en demi-finale des Next Gen ATP Finals, le Masters réservé aux moins de 21 ans disputé à Milan.

Le gaucher bernois de 20 ans s'est incliné 4-1 4-3 (7/4) 2-4 4-1 en 1h22' devant le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 74) vendredi soir.

Impressionnant dans le Round Robin avec trois succès dont deux face à des membres du top 50 (Lorenzo Musetti/ATP 23 et Jack Draper/ATP 41), Dominic Stricker a été nettement dominé par Jiri Lehecka. Il a trouvé les ressources pour empocher le troisième set, mais a concédé un nouveau break dès le deuxième jeu de la quatrième manche.

Le champion junior de Roland-Garros 2020 ne pouvait de toute manière pas progresser dans la hiérarchie grâce à ses performances milanaises, aucun point n'étant attribué pour ce tournoi. Mais il a démontré cette semaine qu'il était mûr pour franchir un nouveau palier, lui qui est désormais aux portes du top 100.

Dominic Stricker, qui a fait le plein de confiance dans l'optique de la saison 2023, ne quittera qui plus est pas Milan les mains vides. Il empochera un chèque de 166'250 dollars (28'000 dollars par victoire plus 82'250 garantis pour sa participation), le plus gros d'une carrière dans laquelle il avait accumulé jusque-là un peu plus de 320'000 dollars de gains, simple et double confondus.

/ATS