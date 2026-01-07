Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Belinda Bencic a rempli sa mission lors du premier simple du quart de finale de l'United Cup entre la Suisse et l'Argentine. La Saint-Galloise a battu Solana Sierra 6-2 6-2 mercredi à Perth.

Bencic (WTA 11) a facilement disposé de la jeune Argentine (21 ans, WTA 66), qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a toutefois dû s'employer juste après avoir dérobé le service de son adversaire dans la première manche, sauvant trois balles de break.

Stan Wawrinka (ATP 156) a donc une première occasion de qualifier la Suisse pour les demi-finales du tournoi. Le Vaudois de 40 ans affronte le spécialiste de la terre battue Sebastian Baez (ATP 43). En cas de défaite, un double départagera les deux nations cet après-midi.

/ATS