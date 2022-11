Swiatek qualifiée pour les demi-finales

Iga Swiatek (no 1) a tenu son rang en accédant aux demi-finales du Masters WTA jeudi.

La Polonaise a dominé Caroline Garcia (no 6), qui jouera sa qualification contre Daria Kasatkina (no 8) lors de la 3e journée du groupe Tracy Austin. Elle rejoint Maria Sakkari (no 5) dans le dernier carré.

Favorite de ce tournoi, Iga Swiatek est assurée de finir première de cette poule et donc d'affronter dimanche la deuxième de l'autre groupe. La patronne du circuit féminin, forte de huit titres remportés en 2022 (dont Roland-Garros et l'US Open), s'est encore montrée impressionnante pour vaincre Caroline Garcia 6-3 6-2.

Sans jamais démériter, en tentant d'agresser constamment la Polonaise, Caroline Garcia n'en a pas moins été impuissante. Sa rivale a répondu par sa défense acharnée, sa capacité à couvrir le terrain, à mieux lire le jeu, avec un sens aiguisé du contre-pied, tout en sachant aussi placer des accélérations.

Daria Kasatkina s'est pour sa part offert le droit d'espérer poursuivre l'aventure texane, en disposant 7-6 (8/6) 6-3 d'une Coco Gauff (no 4) quelque peu décevante pour ce qui était, pour elle aussi, une première dans cette épreuve. Mais la Russe ne partira pas favorite samedi face à Caroline Garcia.

/ATS