Taylor Fritz revient à Genève

Avec Casper Ruud, un autre finaliste en Grand Chelem disputera le Geneva Open (17 au 24 mai). No 4 mondial et finaliste l’an dernier de l’US Open, Taylor Fritz revient pour la troisième fois à Genève.

Demi-finaliste du Geneva Open en 2023, le Californien de 27 ans est l’un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Son tennis d’attaque basé sur un service et un coup droit percutants lui a permis de tutoyer les sommets. Son palmarès est riche de 8 titres, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2022. En 2024, il s’est également hissé en finale du Masters de Turin.

Au fil des années, Taylor Fritz est parvenu à apprivoiser la terre battue. Finaliste l’an dernier à Munich, il a déjà atteint les demi-finales des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Madrid. A Genève, il sait qu’il trouvera des conditions idéales pour développer son jeu dans l’espoir de devenir le deuxième Américain à s’imposer au Parc des Eaux-Vives 41 ans après Aaron Krickstein.

Avec Tylor Fritz et Casper Ruud (ATP 7), le Gonet Geneva Open est d’ores et déjà assuré de la présence de deux joueurs du top ten pour sa dixième édition. On rappellera aussi que Grigor Dimitrov (ATP 18) sera également de la partie. Cette liste des joueurs s’étoffera encore ces prochaines semaines.

