Teichmann battue, la Suisse s'incline devant la Pologne

La Suisse ne disputera pas la phase à élimination directe de la United Cup.

La défaite de Jil Teichmann face à Magda Linette (WTA 48) a scellé le sort de la rencontre qui l'opposait à la Pologne à Brisbane.

Dos au mur après que Stan Wawrinka (ATP 148) a été battu 7-6 (7/5) 6-4 par Hubert Hurkacz (ATP 10), Jil Teichmann s'est inclinée 5-7 6-4 6-1 devant le no 2 polonais. Magda Linette a ainsi permis à la Pologne de prendre l'avantage 3-1 et de se qualifier pour la 'City Final', où Iga Swiatek (WTA 1) et Cie se frotteront à l'Italie.

Jil Teichmann n'a pourtant rien lâché dans le quatrième simple de cette rencontre. Elle a ainsi arraché le premier set en 57 minutes, après avoir été menée 3-0. Et elle a effacé les quatre premières balles de set auxquelles elle a fait face dans la deuxième manche, la première à 2-5 sur son service.

La gauchère seelandaise a en revanche été nettement dominée dans une manche décisive à sens unique. Plus entreprenante et plus 'saignante', Magda Linette a signé le break à deux reprises, la première dès le deuxième jeu. Impuissante, Jil Teichmann n'a gagné que quatre points à la relance dans cet ultime set...

/ATS