Thiem fait ses adieux au tennis

On ne verra plus Dominic Thiem sur les courts. L'ancien no 3 mondial, vainqueur de l'US Open en 2020, a été éliminé mardi soir au 1er tour du tournoi ATP 500 de Vienne devant un public survolté.

Opposé à l'Italien Luciano Darderi, l'Autrichien de 31 ans s'est accroché dans le premier set, perdu au tie-break, avant de fléchir dans le second. Il s'est incliné 7-6 (8/6) 6-2 en 1h32.

Retombé au 318e rang mondial, Thiem avait reçu une invitation pour participer au tournoi et n'a pu tenir le rythme face à son adversaire de 22 ans, classé 42e. Acclamé par près de 10'000 spectateurs, il a remercié ses fans 'pour leur soutien' au fil d'années 'sensationnelles'.

'Ce voyage a été un rêve absolu', a lancé avant de signer des autographes Dominic Thiem qui, au cours de sa carrière, a remporté 17 tournois dont l'US Open en 2020, son unique titre du Grand Chelem. Il a également perdu deux finales à Roland-Garros et une à l'Open d'Australie.

L'Autrichien avait dû s'éloigner des courts mi-2021 du fait d'une déchirure des ligaments au poignet droit et n'a depuis jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, sombrant dans les profondeurs du classement. Il termine sur un bilan de 348 victoires pour 215 défaites, pour des gains de 30 millions de dollars.

Thiem avait eu droit à une cérémonie d'adieux dimanche dernier, sur les mêmes lieux. Des stars du tennis comme Zverev et Boris Becker avaient fait le déplacement. D'autres comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer lui avaient adressé des messages vidéo, saluant son fair-play et son 'incroyable carrière'.

'Cela fait terriblement mal d'arriver au bout du chemin', avait-il alors confié.

