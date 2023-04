Thiem gagne son premier match en Masters 1000 en deux ans

L'Autrichien Dominic Thiem, ancien 3e mondial, a remporté lundi à Monte-Carlo aux dépens du Français Richard Gasquet (43e) son premier match en Masters 1000 depuis près de deux ans.

Le double finaliste de Roland-Garros (2018 et 2019) et lauréat de l'US Open 2020, retombé au 106e mondial et bénéficiaire d'une invitation pour le tournoi monégasque, a battu Gasquet 6-1, 6-4. Il affrontera le Danois Holger Rune (8e) pour une place en 8es de finale.

Sa dernière victoire dans un tournoi Masters 1000 remonte à mai 2021 lorsqu'il avait battu Marton Fucsovics pour son entrée en lice à Rome. Il avait ensuite chuté face à Lorenzo Sonego.

Thiem signe ainsi sa troisième victoire de la saison. Il tente de revenir à son meilleur niveau après dix mois d'absence (entre 2021 et 2022) pour soigner une blessure au poignet.

/ATS