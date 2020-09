Thiem se sort du piège Cilic

Tête de série no 2 du tableau, Dominic Thiem jouera les 8es de finale de l'US Open. L'Autrichien s'est sorti en quatre sets du piège Marin Cilic (no 31) au 4e tour.

Impressionnant de solidité en fond de court pendant les deux premières manches, Dominic Thiem n'a laissé que des miettes au vainqueur de l'édition 2014. Il s'est imposé 6-2 6-2 3-6 6-3 samedi en 'night session' devant le Croate, qui a su profiter de la légère baisse de régime de son adversaire pour empocher la troisième.

Au quatrième set, le finaliste de l'Open d'Australie 2020 et des deux derniers Roland-Garros a remis un peu plus de puissance dans ses coups pour reprendre le dessus. Un seul break lui a suffi pour faire la différence dans cette manche et gagner le droit d'affronter au 4e tour le grand espoir canadien Felix Auger-Aliassime (no 15), remarquable depuis le début de la quinzaine.

Lauréate du dernier Open d'Australie, Sofia Kenin (no 2) s'est elle aussi qualifiée sans trop de difficultés pour les 8es de finale en écartant la Tunisienne Ons Jabeur (no 27) 7-6 (7/4) 6-3. 'J'étais menée 4-2 et 40-0, je n'étais pas bien', a souligné l'Américaine de 21 ans, qui affrontera Elise Mertens (no 16) au tour suivant.

/ATS