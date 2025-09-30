Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025

Le numéro un mondial espagnol Carlos Alcaraz a remporté son huitième titre de l'année mardi. Il a vaincu l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) 6-4 6-4 en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo.

A 22 ans, l'Espagnol remporte son 24e titre sur le circuit, dont six tournois du Grand Chelem.

Encore strappé à la cheville gauche, comme depuis le début du tournoi à cause d'un mauvais appui contre Sebastian Baez au premier tour, l'Espagnol n'a pas semblé gêné et a déroulé face à l'Américain de 27 ans.

Après la victoire de Fritz en Laver Cup, tournoi d'exhibition par équipes, il y a dix jours, Alcaraz a remis les pendules à l'heure sans trembler. Il mène 4-1 dans leurs confrontations.

S'il a été breaké sur un excellent revers de Fritz au moment de servir pour le match à 5-2, le Murcien a mis fin au suspense dès son jeu de service suivant. Avec autant de variations dans son jeu que dans son style capillaire, le blond décoloré a conclu sur une nouvelle superbe amortie.

Le récent vainqueur de l'US Open était le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser l'exploit de rallier une dixième finale en une saison.

Et 2025 n'est pas finie: dans la foulée de sa victoire, il se rend à Shanghai pour le Masters 1000, point d'orgue de la tournée asiatique où il retrouvera Jannik Sinner et Novak Djokovic.

/ATS