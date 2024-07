Tournoi ATP de Bastad: Nadal continue

Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Bastad sur terre battue. Il a battu le Britannique Cameron Norrie 6-4 6-4.

Nadal avait été éliminé au 1er tour à Roland-Garros et fait l'impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les JO, qui auront aussi lieu sur terre battue. L'Espagnol avait éliminé au 1er tour du tournoi de la station balnéaire scandinave Leo Borg, le fils de la légende suédoise du tennis Björn Borg.

'C'est un sentiment agréable', a souligné Nadal après sa victoire contre Norrie, tête de série no 5. 'Je joue un bon tennis même si je dois être plus agressif. Mais je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps', a ajouté l'ancien no 1 mondial aux 22 titres en Grand chelem, aujourd'hui âgé de 38 ans.

Il rencontrera en quarts l'Argentin Mariano Navone, tête de série no 4, qui a éliminé l'Indien Sumit Nagal 6-4 6-2.

/ATS