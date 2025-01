Trois Suisses de plus au 2e tour des qualifs

Quatre Suisses sur les neuf en lice ont passé le 1er tour des qualifications de l'Open d'Australie.

Viktorija Golubic (WTA 90), Jil Teichmann (WTA 133) et Jérôme Kym (ATP 135) ont imité Rebeka Masarova (WTA 144), qui avait gagné son premier match lundi.

Tête de série no 2 de ces qualifications, Viktorija Golubic s'est imposée 6-3 6-3 devant l'Ukrainienne Anastasiia Sobolieva (WTA 209) mardi. La Zurichoise, 16e de finaliste l'an dernier à Melbourne, affrontera la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 165) au 2e tour.

Jil Teichmann a pour sa part battu la Chinoise Shi Han (WTA 212) 5-7 6-2 6-2 pour gagner le droit de se mesurer à la Britannique Francesca Jones (WTA 153). Quant à l'Argovien Jérôme Kym, qui a écrasé le Néerlandais Tim van Rijthoven 6-0 6-3 mardi, il se frottera au Français Clément Chidekh (ATP 191) au 2e tour.

Céline Naef (WTA 155), Susan Bandecchi (WTA 198) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 167) ont en revanche buté sur le premier des trois obstacles des qualifications. La Schwytzoise, la Tessinoise et le Zurichois ont tous trois été vaincus en deux sets, subissant le même sort que Simona Waltert et Léonie Küng lundi.

