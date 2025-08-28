US Open: Jannik Sinner fonce au troisième tour

L'Italien Jannik Sinner a facilement rejoint le 3e tour de l'US Open jeudi. Le numéro un mondial ...
Photo: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL

L'Italien Jannik Sinner a facilement rejoint le 3e tour de l'US Open jeudi. Le numéro un mondial s'est défait sans problème de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 36) 6-3 6-2 6-2.

Déjà impérial au premier tour, le vainqueur de Wimbledon a neutralisé le grand gabarit de 1,96 m sans jamais trembler. 'Les premiers matches sont toujours un peu différents', a commenté Sinner après la rencontre. 'Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aucun de nous n'a bien servi, mais j'ai été bon en retour.'

De fait, le Tyrolien n'a passé que la moitié de ses premières balles (51%), mais il a empoché 38 points sur service adverse. Popyrin restait sur un été constructif, qui l'avait vu atteindre notamment les quarts à Cincinnati après avoir battu Holger Rune et Daniil Medvedev.

Mais il a heurté un mur, capable d'anticiper ses trajectoires et de trouver des angles. L'Italien s'est débarrassé du virus qui l'avait contraint à abandonner en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son plus grand rival Carlos Alcaraz.

Débuts expéditifs

En deux matches, Sinner a passé à peine 3h40 sur le terrain, un démarrage idéal dans la perspective d'un tournoi qui s'étale sur deux semaines.

Au troisième tour, le joueur quatre fois sacré en Grand Chelem et tenant du titre aura affaire au Canadien Denis Shapovalov, tête de série numéro 27.

Mercredi, Alcaraz avait lui-même survolé les débats face à l'Italien Mattia Belluci (ATP 65), en 1h36 seulement. L'Espagnol croisera sur sa route un autre Italien, Luciano Darderi (ATP 34), au troisième tour, vendredi.

/ATS
 

