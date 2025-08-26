US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux

Le tennis suisse a connu une journée faste mardi à l'US Open. Tant Leandro Riedi que Viktorija ...
Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Le tennis suisse a connu une journée faste mardi à l'US Open. Tant Leandro Riedi que Viktorija Golubic ont franchi victorieusement le cap du 1er tour du Grand Chelem new-yorkais.

Leandro Riedi (ATP 435) a remporté un premier succès en Grand Chelem. Le qualifié zurichois, âgé de 23 ans, a battu l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66) en trois sets, 6-4 6-2 6-3. Face à un joueur qui est essentiellement un spécialiste de la terre battue, Riedi a nettement dominé les débats.

Le Suisse a été très solide au service, ne concédant pas le moindre break. Au 2e tour jeudi, il sera aux prises avec l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série no 19.

Fin d'une longue attente pour Golubic

Viktorija Golubic (WTA 72) a quant à elle enfin atteint le 2e tour de l'US Open, à son huitième essai! La Zurichoise a battu la Française Lois Boisson (WTA 46) en trois sets, 3-6 7-6 (7/3) 6-2.

Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, n'est toutefois guère à l'aise sur les courts en dur. Elle a fait illusion en début de match en s'appuyant sur son service. Mais au fil des jeux, la plus grande variété dans les coups de la Suissesse lui a permis de prendre le dessus.

/ATS
 

