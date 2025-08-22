US Open: Riedi et Kym sortent victorieux des qualifications

US Open: Riedi et Kym sortent victorieux des qualifications

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Leandro Riedi (ATP 436) s'est qualifié pour la première fois pour le tableau principal de l'US Open. Il a battu l'Américain Garrett Johns (ATP 303) 7-6 (7/5) 6-4 au 3e tour des qualifications.

Le Zurichois âgé de 23 ans disputera ainsi le deuxième Grand Chelem de sa carrière, après avoir été battu dès le 1er tour à Wimbledon cet été. Handicapé par plusieurs blessures, il n'a repris la compétition que depuis le mois de mai.

Jérôme Kym (ATP 176) sera lui aussi présent dans le tableau principal. L'Argovien de 22 ans a dominé le Chinois Yibung Wu (ATP 178) 6-3 6-2 pour sortir des qualifications. Lui aussi disputera l'US Open pour la première fois de sa carrière.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) a pour sa part échoué au dernier obstacle. Le Zurichois s'est incliné en deux manches 6-3 6-2 contre l'Américain Zachary Svajda (ATP 143)

