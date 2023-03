Un Stan Wawrinka convaincant

Malgré le poids des ans, Stan Wawrinka (ATP 100) témoigne d'une constance remarquable. Comme à Marseille et à Rotterdam, il a été capable d'enlever ses deux premiers matches à Indian Wells.

Le Vaudois, qui aura 38 ans le 28 mars, s'est qualifié pour les seizièmes de finale du premier Masters 1000 de l'année à la faveur de son succès 7-6 (10/8) 6-4 devant le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 31). Même s'il a dû écarter trois balles de set dans le tie-break de la première manche, Stan Wawrinka a signé un succès qui ne souffre aucune discussion.

Il fut, en effet, le plus entreprenant, le plus mordant sur le court. Après avoir su garder son sang-froid dans le tie-break, il a forcé la décision grâce à un break 'blanc' à 4-4 au second set. Avec 30 points gagnés sur les 34 joués derrière sa première balle, il a témoigné d'une très grande maîtrise sur ses jeux de service.

S'il évolue toujours dans ce registre, Stan Wawrinka peut voir loin dans ce tournoi dont il fut le finaliste en 2017 face à Roger Federer. Son prochain adversaire lundi sera le vainqueur de la rencontre entre le vainqueur de Paris-Bercy Holger Rune (ATP 8) et l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 53).

/ATS