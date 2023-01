Un quatorzième succès de rang pour Leandro Riedi

Leandro Riedi (ATP 157) a entamé la nouvelle année comme il avait terminé la précédente: sur un nuage.

Le Zurichois s'est qualifié pour les quarts de finale du Challenger ATP de Canberra. Il s'est imposé 6-4 6-2 devant le Français Hugo Gaston (ATP 108), tête de série no 3 du tableau, pour cueillir un... quatorzième succès de rang. Il avait, on le rappellera, conclu 2022 avec deux titres sur le front des Challengers, à Helsinki et à Andria.

Dans la capitale australienne, son prochain adversaire sera le Britannique Liam Broady (ATP 163). La semaine prochaine, le Zurichois sera en lice à Melbourne dans le tableau des qualifications de l'Open d'Australie. Il s'agira de sa première expérience à ce niveau dans un tournoi du Grand Chelem.

/ATS