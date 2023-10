Un superbe coup à jouer pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 46) a entamé victorieusement sa saison automnale en salle. Le Vaudois de 38 ans a dominé le Croate Borna Gojo (ATP 76) 7-5 6-4 mardi au 1er tour de l'ATP 250 de Stockholm.

Battu d'entrée dans les deux tournois de sa brève tournée asiatique (Astana et Shanghaï), Stan Wawrinka a mis 1h31' pour décrocher son ticket pour les 8es de finale. L'ex-no 3 mondial retrouvera à ce stade de la compétition le 'lucky loser' Tomas Machac (ATP 81).

Il s'agira de son premier face-à-face avec le Tchèque, battu au dernier tour des qualifications mais repêché à la suite du forfait d'Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26). Doublement chanceux, Machac a qui plus est 'hérité' du statut de tête de série no 4 réservé à l'Espagnol et est donc exempté de 1er tour.

Stan Wawrinka a donc un joli coup à jouer dans la capitale suédoise, où il n'a plus joué depuis l'édition 2011 après ce succès probant contre Gojo, huitième de finaliste du récent US Open. Le joueur le mieux classé dans son quart de tableau est le Serbe Laslo Djere (ATP 35).

/ATS